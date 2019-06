Professor Kampker will die Erde retten StreetScooter-Gründer plant grüne Modellstadt

Wo die Modellstadt entstehen soll, ist noch nicht klar. Ab sofort können sich Regionen bewerben, teilt Kampker mit. „Meine Vision ist es, eine Stadt so zu gestalten, dass sie ressourcenneutral ist. Was die Stadt an Energie oder Nahrung benötigt, soll dort auch selbst produziert werden“, sagt Kampker. Er will neue Projekte zur Energieversorgung umsetzen, zu Landwirtschaft in der Stadt, zur Mobilität und auch zur Infrastruktur. Ab Herbst will er dazu Konzepte suchen und ausgestalten.