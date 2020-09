Profi-Tennis „Es könnte sein, dass wir mit einer schwarzen Null rauskommen“

Für die Reichels wie für andere Sportveranstalter ist die Lage komplex. Schließlich haben sie erst im vergangenen Jahr die Organisation des Turniers übernommen. Ihr Vertrag mit dem Deutschen Tennis-Bund läuft über fünf Jahre; zuvor hatte sich Lokalmatador Michael Stich, ein ehemaliger Weltklassespieler, zehn Jahre lang um die Ausrichtung gekümmert. Das Verhältnis zum Lizenzgeber DTB galt lange als angespannt. Der Wechsel zur Agentur Matchmaker der Reichels war daher in der gesamten deutschen Tennisszene mit Argusaugen beobachtet worden. Und dann schlug ausgerechnet im zweiten Jahr unter ihrer Leitung das Corona-Virus zu. Der ursprüngliche Turnier-Termin im Juli war daher schon geplatzt.



Die Verlegung in den September mag Reichel dabei nicht einmal als Nachteil sehen – eine Woche vor den French Open in Paris ist das Teilnehmerfeld in Hamburg so hochkarätig wie lange nicht, gilt das Turnier doch als willkommene Vorbereitung vor dem Auftritt an der Seine. Mindestens fünf der Top Ten der aktuellen Weltrangliste reisen daher an die Alster. Auch die Tatsache, dass wieder Zuschauer zugelassen sind, dürfte den einen oder anderen Star locken – in New York und beim Turnier in Rom waren sie auf dem Center Court weitgehend unter sich, gespenstisch laut ploppten etwa die Bälle in die Stille von Flushing Meadow.