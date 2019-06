Prognose für die neue Ernte: Bauern fürchten erneute Hitzewelle

Der Dürre-Sommer 2018 macht den deutschen Bauern immer noch zu schaffen – auch finanziell. Vor der neuen Ernte bleiben die Landwirte daher vorsichtig. „Wir müssen mit einer Prognose noch abwarten“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. Für die Ernte komme es nun auf das Wetter in den nächsten zwei, drei Wochen an. Die Branche trifft sich an diesem Mittwoch und Donnerstag beim Deutschen Bauerntag in Schkeuditz bei Leipzig.