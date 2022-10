ProSiebenSat.1 Berlusconi ante portas?

Die von der Familie des rechtspopulistischen italienischen Politikers Silvio Berlusconi kontrollierte MFE hält 24,26 Prozent an der Senderkette, inklusive Finanzinstrumenten sind es 25,01 Prozent. MFE strebt seit Langem an, ProSiebenSat.1 stärker in ihre Wachstumspläne in Europa einzubinden. Exvorstandschef Rainer Beaujean hatte sich dagegen gewehrt und sogar Gespräche mit dem Großaktionär verweigert, wie zuvor schon Exchefkontrolleur Werner Brandt. Als Wiele im Mai die Brandt-Nachfolge antrat, „war schnell klar, dass er und Beaujean keine Freunde werden“, heißt es in der Sendergruppe.