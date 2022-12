ProSiebenSat.1: Berlusconis Griff zur Macht muss mit allen Mitteln verhindert werden

Sollte der Einfluss des Berlusconi-Konzerns bei ProSiebenSat.1 weiterwachsen, wäre das eine schlechte Nachricht. Nicht nur für den Betriebsfrieden in Unterföhring, wo seit jeher eine unterkühlte Stimmung gegenüber dem Großaktionär herrscht, sondern für die gesamte deutsche Medienlandschaft. Die „faktische alleinige Kontrolle“ eines rechtspopulistischen Politikers – oder dessen Lakaien in Form der Unternehmensführung von MFE – wäre das Letzte, was das deutsche Fernsehen gebrauchen könnte. Gerade jetzt, in Zeiten von „Fake News“-Debatten und fragwürdigen Auslegungen von Meinungspluralität à la Elon Musk.