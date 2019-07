ProSiebenSat.1-Vorstand „Das Fernsehen ist nicht tot“

Wie gut sind Medienunternehmen aktuell in den Zeiten des Umbaus überhaupt an der Börse aufgehoben? Macht es nicht Mathias Döpfner bei Springer genau richtig, sich mithilfe eines Investors von der Börse zu verabschieden?

Ein Kapitalmarkt, der auf quartalsweisen Berichtszyklen basiert, bringt nicht immer die nötige Geduld für komplexe Transformationsprozesse auf. Als Unternehmen müssen wir aber natürlich sehr entschieden in unsere Zukunft investieren. Ich denke, wir bei ProSiebenSat.1 haben inzwischen aber den Wendepunkt erreicht, das kann man auch an den gerade beschriebenen Fortschritten sehen, die wir in diesem Jahr bereits gemacht haben. Insofern bin ich zuversichtlich, dass der Kapitalmarkt die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie künftig wieder honorieren wird.