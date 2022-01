Protagonisten vor Gericht Auf diese Menschen kommt es 2022 im Wirecard-Skandal an

Das Problem ist nur: Wie die WirtschaftsWoche schon Anfang Dezember berichtete, handelt es sich bei den vermeintlichen Kunden der Drittpartner um Kleinstbetriebe, teilweise ohne jeden Hinweis auf eine Geschäftstätigkeit. Und dass diese Firmen jemals etwas mit Wirecard zu tun hatten? Insider fanden dafür bislang keine Hinweise – es gibt keine Verträge, keine Kommunikation, keine Umsätze. Dass Dierlamm mit seinem Vorstoß bislang nicht unbedingt Erfolg hatte, belegt auch die Entscheidung des OLG München im Dezember, nach der Markus Braun weiter in Haft bleiben muss.



Und jetzt? Wenn Dierlamm seine Strategie nicht radikal ändert, wird sich sein Mandant vor Gericht als Opfer darstellen, der vom Milliardenbetrug in seiner Firma nichts mitbekommen hat. Dabei war Braun fast zwei Jahrzehnte lang der starke Mann bei Wirecard. Er rühmte sich, dass er „vollen Einblick“ habe. Er war in höchst anrüchige Entscheidungen direkt und persönlich involviert: So ließ er einen Mann über Wirecards Treuhandkonten mit einem behaupteten Milliarden-Guthaben wachen, als der schon im Zusammenhang mit zweifelhaften Geschäften aufgefallen war. Gegen interne Widerstände drückte er Zahlungen in dreistelliger Millionenhöhe an dubiose Geschäftspartner durch. Und schließlich hat er umstrittene Ad-hoc-Mitteilungen an den Kapitalmarkt verschicken lassen.