Wie viele Menschen in der Praxis tatsächlich den Großteil ihrer Zeit in ihren eigenen vier Wänden arbeiten, dazu gibt es keine offiziellen Angaben. Zwar geben viele Arbeitgeber an, dass sie Homeoffice möglich machen wollen. So erklärten im Mai noch 71 Prozent der Maschinenbauer in einer Umfrage des Verbandes VDMA, dass sie Homeoffice anbieten, wo immer möglich. Ein paar Monate später, im Oktober, erklärten bei einer Erhebung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) jedoch nur 42 Prozent der Unternehmen, dass zumindest ein kleiner Teil ihrer Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können. Und dabei zeigten sich deutliche Unterschiede je nach Größe des Unternehmens: Zwar gaben beinahe alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter an, dass sie Heimarbeit erlauben würden. Bei Unternehmen mit weniger als zehn Angestellten waren es jedoch nur noch 36 Prozent.