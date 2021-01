Wissenschaftlich ist es trotzdem unumstritten, dass mehr Heimarbeit zu weniger Infektionen führt. „Hätten wir eine so hohe Quote an Homeoffice wie im Frühjahr, dann hätten wir die Hälfte an Infektionen in Deutschland“, sagt Harald Fadinger, Professor für VWL an der Universität Münster. Der Wissenschaftler hat die Auswirkungen des ersten Lockdowns untersucht. Das Ergebnis: bereits wenn ein Prozentpunkt mehr Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten, kann das die Infektionsrate um bis zu acht Prozent senken.