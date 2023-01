Provinz-Posse und Millionen-Poker Rebellische Prinzessin eskaliert Streit mit McDonald’s

Hinter der Aktion steht die Betreiberin der vier Ingolstädter Restaurants und Hauptdarstellerin in diesem Schauspiel: Prinzessin Carla Eliza von Hessen. Das Theater ist eine Aktion der Gastronomin gegen die Konzernzentrale von McDonald’s. Die Kartenzahlungen liefen bislang auf ein Konto, das vom Konzern kontrolliert wird – Barzahlungen hingegen in die Kasse der Prinzessin. Jetzt will sie auch an die Kartenumsätze ran: „Ich hole mir das Geld zurück, das McDonald’s mir unterschlägt“, sagt sie.