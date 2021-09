Prozessauftakt gegen TÜV Süd Dammbruch von Brumadinho: „Ich will Gerechtigkeit!“

Bürgermeister Barcelos sagte den Richterinnen der Münchner Zivilkammer: „Wir sind voller Vertrauen in die hiesige Gerichtsbarkeit.“ Die Mühlen der brasilianischen Justiz mahlten sehr langsam, es könne Jahrzehnte dauern bis zu rechtskräftigen Urteilen, sagte Spangenberg. Ein Verfahren gegen den TÜV Süd in München sei effizienter als gegen die Tochterfirma in Brasilien, ein Urteil sei hier leichter zu vollstrecken, sagte er vor der Verhandlung. Gustavo Barroso hatte erklärt: „Wir kommen gegen Vale in Brasilien nicht an.“