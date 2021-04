Prüfdienstleister Brustimplantate-Skandal treibt TÜV Rheinland in die roten Zahlen

Der lange zurückliegende Skandal um minderwertige Brustimplantate hat beim Prüfdienstleister TÜV Rheinland für rote Zahlen gesorgt. Nachdem ein französisches Berufungsgericht im Februar gegen das Unternehmen entschieden hatte, habe man Rückstellungen in Höhe von 90 Millionen Euro gebildet, sagte Firmenchef Michael Fübi am Mittwoch in Köln.