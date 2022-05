Pünktlichkeit im Keller Wieso die Deutsche Bahn so unpünktlich ist

Das Schienennetz ist in die Jahre gekommen. Die gute Nachricht: Die Bahn baut, damit es in Zukunft besser wird. Und zwar an so vielen Stellen wie noch nie. Sie baut neue Strecken, tauscht Weichen, Gleise und Stellwerke aus. Das tut sie derzeit vor allem auf viel befahrenen Strecken, also auf jenen zehn Prozent des Netzes, auf denen 25 Prozent des Schienenverkehrs gefahren wird. Die Baustellen sorgen für noch mehr Umleitungen, Staus und Verspätungen.