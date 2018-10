P&R-Milliardenbetrug Riesen-Gläubigerversammlungen in München geplant

Nach Milliardenbetrug und -pleite der Containerfirma P&R plant Insolvenzverwalter Michael Jaffé eine der größten Gläubigerversammlungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Von der Insolvenz des Unternehmens sind insgesamt 54.000 Anleger betroffen, die mehr als 80.000 Forderungen angemeldet haben, wie Jaffé am Donnerstag in München sagte. Mehr als 9000 Menschen werden kommende Woche zu insgesamt drei Veranstaltungen in Folge in der Münchner Olympiahalle erwartet. Jaffé peilt die ersten Zahlungen an die Gläubiger für das Jahr 2020 an.