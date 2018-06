P&R Pleite Wie viel Verlass ist auf die BaFin?

Kai-Wilfrid Schröder weiß, wie man in Bilanzen und Verkaufsprospekten findet, was andere darin verstecken wollen. Die kleinen Unstimmigkeiten in den großen Versprechen von Unternehmen zu finden, ist der Job des Anlegerberaters von Utility Consultants. Größere Unstimmigkeiten hat Schröder auch in den Verkaufsprospekten des Containervermieters P&R ausgemacht. Schon 2017 warnte der Bilanzanalyst vor dem Unternehmen. Genutzt hat es nichts: Vor wenigen Wochen ist P&R für viele Anleger vollkommen überraschend Pleite gegangen. 54.000 von ihnen fürchten nun um ein eingesetztes Kapital von 3,5 Milliarden Euro.