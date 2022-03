Putins Krieg in der Ukraine „Es ist katastrophal, wenn die Russen nicht mehr kommen“

Viele europäische Staaten sind von Russland abhängig, weil sie Öl aus dem Riesenreich in den Motoren ihrer Autos und Gas in den Öfen ihrer Kraftwerke verfeuern. Aber kaum ein westlicher Staat ist so umfassend auf russisches Geld angewiesen wie Zypern. Hier verbrachten reiche Russen ihren Urlaub, hier befeuerten sie einen Bauboom, hier parkten sie ihr Geld in Briefkastenfirmen – bis die Soldaten von Präsident Wladimir Putin in der Ukraine einfielen.



Jetzt ist Zypern ein Land im Wartestand: Die Regierung trägt die Sanktionen gegen Russland mit, während die Geschäftsleute darauf hoffen, dass die Russen möglichst rasch zurückkehren. Ihnen bleibt kaum etwas anderes übrig: Sollten die Russen dauerhaft ausbleiben, hat sich ihr bisheriges Geschäftsmodell erledigt – so wie das des ganzen Landes.