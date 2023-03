Qatar Airways „In Europa wollen viele Menschen nicht mehr richtig arbeiten“

Sie meinen lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und asexuelle Menschen, die in Katar wie in vielen islamischen Länder diskriminiert, wenn nicht gar verfolgt werden.

Das ist nicht korrekt. Wir in Katar haben in dieser Frage nur eine sehr konservative Einstellung. Doch wir sind nicht wie Saudi-Arabien. Anders als dort gebe ich ihnen bei uns wie in Europa so viel Alkohol, wie sie wollen. Aber wie Deutschland haben auch wir Werte, bei denen wir von Besuchern Respekt erwarten.