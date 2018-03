Qualcomm-Deal: US-Gremium will mehr Zeit zur Prüfung

Die Übernahmeschlacht zwischen beiden Konzernen zieht sich seit einiger Zeit hin und steht im Mittelpunkt einer großangelegten Konsolidierung in der Chipbranche. Qualcomm ist der Meinung, dass die bisherigen Broadcom-Gebote den Wert des Unternehmens nicht widerspiegeln. Der Broadcom-Konzern, der nach Reuters-Informationen bis Mitte Mai seinen Hauptsitz von Singapur zurück in die USA verlagern will, will bei der Hauptversammlung von Qualcomm sechs eigene Kandidaten für das Spitzengremium des Unternehmens zur Wahl stellen. Insidern zufolge beschäftigten sich CFIUS-Mitarbeiter bereits vergangenen Monat mit dem Fall, was in dieser frühen Anbahnungsphase extrem selten ist. Es könnte dafür sprechen, dass es den Behörden nicht genügt, dass Broadcom seinen Sitz in die USA verlegt.