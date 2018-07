Quartals: Wetter und Streiks drücken Ticketpreise bei Ryanair

Auch das ungewöhnlich heiße Wetter in Nordeuropa und Unsicherheiten durch Streiks belasteten die Reisefreudigkeit der Kunden. Wegen eines Streiks des Kabinenpersonals in Spanien, Portugal, Italien und Belgien hat Ryanair für Donnerstag und Freitag mehr als 300 seiner täglich 2400 Flüge gestrichen. Das Jahresziel für den Gewinn bestätigte Unternehmenschef Michael O'Leary zwar, machte dies aber „sehr“ von den Preisen für die Tickets im laufenden zweiten Quartal abhängig. Für das Gesamtjahr peilt er einen Gewinn von 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro an, weniger als im Vorjahr. Auch der bevorstehende Brexit macht Ryanair dabei zu schaffen.