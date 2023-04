Quartalsbericht Pharmakonzern Novartis hebt Jahresprognose an

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis traut sich nach dem ersten Quartal mehr zu und hebt seine Jahresprognose an. Demnach soll der Umsatz 2023 währungsbereinigt um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag steigen und der bereinigte operative Gewinn um einen hohen einstelligen Prozentbetrag, teilte Novartis am Dienstag mit. Bislang war bei den Verkaufserlösen ein Plus um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag und beim Betriebsgewinn um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag in Aussicht gestellt worden.