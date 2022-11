Quartalsbericht Telekom macht dank US-Tochter 80 Prozent mehr Gewinn

Wachstumstreiber für den Bonner Konzern war einmal mehr das US-Geschäft. So konnte die Tochter T-Mobile US im dritten Quartal 854.000 Kunden hinzugewinnen, mehr als doppelt so viel wie der Mutterkonzern. Der US-Mobilfunker hatte seine Gesamtjahresziele Ende Oktober ebenfalls angehoben. Daher bekräftigte Höttges das Ziel, mittelfristig die Mehrheit an T-Mobile zu übernehmen. Das Unternehmen ist an der Börse derzeit rund 184 Milliarden Dollar wert - mehr als die US-Rivalen AT&T oder Verizon. Damit ist die Marktkapitalisierung des aktuell knapp 50-prozentigen Anteils der Telekom an T-Mobile US fast genau so hoch wie der gesamte Börsenwert des Mutterkonzerns.