Quartalsbilanz: Wetter und Streiks drücken Ticketpreise bei Ryanair

Die österreichische Airline Laudamotion, an der Ryanair seinen Anteil von rund 25 auf 75 Prozent erhöhen will, dürfte auf einen Jahresverlust von 150 Millionen Euro kommen. Bisher hatte Ryanair nur 100 Millionen Euro veranschlagt. „Ich würde davon ausgehen, dass sie zum Ende des dritten Jahres Gewinn schreiben“, sagte Ryanair-Finanzchef Neil Sorohan zu Reuters.

Ryanair hatte voriges Jahr unter dem Druck wachsender Personalknappheit in der Branche Gewerkschaften anerkannt und in mehreren Ländern mit verschiedenen Beschäftigtengruppen Verhandlungen begonnen. Die meisten Tarifgespräche laufen aber zäh, da es grundlegende Meinungsverschiedenheiten gibt über die Rechtsgrundlage – ob irisches oder das jeweils nationale Recht – oder die zu Verhandlungen berechtigten Gewerkschaftsvertreter. Bei der deutschen Pilotengewerkschaft VC läuft daher bis Ende des Monats eine Urabstimmung über einen weiteren Streik nach einer ersten begrenzten Aktion kurz vor Weihnachten. Mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will Ryanair Tarifgespräche für die Flugbegleiter in Deutschland führen.