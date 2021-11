Quartalszahlen Adler bekräftigt Prognose – Verschuldungsgrad steigt aber weiter

Der unter dem Druck von Investoren stehende Wohnungskonzern Adler Group hat in den ersten neun Monaten 2021 dank gestiegener Mieten mehr verdient. Der Verschuldungsgrad LTV stieg per Ende September aber weiter an und liegt nun bei 57 Prozent. Zum Vergleich: Beim Konkurrenten LEG lag er zum Ende des dritten Quartals etwa mit 38 Prozent deutlich niedriger.