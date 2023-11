Quartalszahlen Auf diese 3 Fragen muss Bayer-Chef Bill Anderson dringend Antworten finden

Als Anderson seinen Job antrat, hegte Deka-Fondsmanager Speich noch die Hoffnung, dass der Amerikaner Anderson die US-Klagen befrieden könnte. Doch bislang deutet nichts auf einen schnellen Ausgang der Causa Glyphosat. Zuletzt hat Bayer drei Prozesse in Folge verloren – nachdem der Konzern zuvor neun Verfahren für sich entscheiden konnte. Bayer erklärt dazu: „Im amerikanischen Rechtssystem mit Laienjurys und emotionaler Prozessführung lässt sich leider nicht ausschließen, dass auch mal Prozesse verloren gehen, obwohl wir die wissenschaftlichen Fakten auf unserer Seite haben.“ Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Prozesse an drei Standorten stattfanden, die als schwierig für beklagte Unternehmen gelten: St. Louis City, Philadelphia und Kalifornien. Dort urteilen die Jurys gerne mal im Sinne der vermeintlichen Opfer – und stehen Konzernen eher kritisch gegenüber. In Philadelphia, erklärt Bayer, habe der Richter wichtige Argumente gar nicht erst zur Verhandlung zugelassen. Bayer will gegen alle drei Entscheidungen Rechtsmittel einlegen.