Quartalszahlen: Delivery Hero hebt nach starkem Quartal Umsatzprognose an

Lange hatte sich Delivery Hero auf das Geschäft in Asien und dem Nahen Osten konzentriert, wollte dann aber in Deutschland das Feld doch nicht dem Branchenprimus Just Eat Takeaway und rasant wachsenden Startups wie Gorillas und Flink überlassen und feierte im Sommer überraschend die Rückkehr auf den hiesigen Markt. Auch das kostet viel – wie auch die jüngsten Beteiligungen an Konkurrenten wie Deliveroo – und hält Delivery Hero dauerhaft in den roten Zahlen. Für das Gesamtjahr geht der Konzern nun davon aus, nur noch eine bereinigte am Bruttowarenwert gemessene Betriebsergebnis-Marge (Ebitda-Marge) von minus zwei Prozent zu erreichen (zuvor minus 1,5 – minus 2,0 vH).



Mehr zum Thema: Die Restaurants machen wieder auf, die Deutschen lassen sich weniger Essen bringen. Dax-Konzern Delivery Hero kehrt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt auf seinen Heimatmarkt zurück.