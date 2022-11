Quartalszahlen Delivery Hero optimistischer bei Ertrag

Infolge dessen peilt das Management 2022 nun eine operative Marge von minus 1,4 bis minus 1,5 Prozent an statt minus 1,5 bis minus 1,6 Prozent. 2023 will Delivery Hero eine Gewinnspanne von mehr als plus 0,5 Prozent erreichen. Beim Umsatz, der im abgelaufenen Quartal um 28 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro stieg, blieb der Vorstand derweil zurückhaltender. Die Erlöse würden 2022 voraussichtlich am unteren Ende der angepeilten Spanne von 9,8 bis 10,4 Milliarden Euro liegen.