Quartalszahlen Illegale Preiserhöhungen? Sammelklage gegen Vodafone eingereicht

Die Freude im Vodafone-Turm am linken Düsseldorfer Rheinufer hielt nur kurz an. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat es der Telekommunikationsanbieter im Sommerquartal erstmals nach fünf rückläufigen Quartalen geschafft, den Deutschland-Umsatz zu steigern – und zwar um 1,1 Prozent: In dem Dreimonatszeitraum bis Ende September sind die Erlöse um 32 Millionen auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Offenbar war aber auch eine Preiserhöhung für den Umsatzanstieg verantwortlich. Und die steht jetzt unter Beschuss.