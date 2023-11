Quartalszahlen Lufthansa meldet profitabelsten Sommer der Firmengeschichte

„Auch wenn die geopolitische Lage herausfordernd bleibt, stimmt uns unser Buchungsausblick positiv – nicht nur für ein sehr gutes Konzernergebnis in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus“, erklärte Vorstandschef Carsten Spohr. Die Lufthansa bekräftigte trotz anhaltend hoher Buchungen im vierten Quartal das Gewinnziel von mehr als 2,6 Milliarden Euro, was nach 2017 und 2018 das drittbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte wäre. Damals hatte Lufthansa auch von der Pleite der Konkurrentin Air Berlin profitiert.