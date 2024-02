Während der iPhone-Umsatz die Analysten-Prognosen übertraf, verfehlte Apple im Dienstleistungsgeschäft, bei den Mac-Computern und dem iPad die Markterwartungen. Nach einer Frage zu den Änderungen an Apples App Store in der EU zum Inkrafttreten des Digital-Gesetzes DMA versuchte der Konzern erstmals, die Rolle des Marktes einzuordnen. Apple erwirtschafte in der EU rund sieben Prozent seiner App-Store-Erlöse, sagte Maestri.