Quartalszahlen Tesla: Die Pleite muss warten

So ungewöhnlich wie Tesla als Autohersteller agiert, sind auch die Präsentationen seiner Quartalsberichte. Während beispielsweise Apple CEO Tim Cook und sein Finanzchef Luca Maestri sorgfältigst vorbereitete Statements rezitieren und danach ihnen nicht genehme Fragen rhetorisch kunstvoll umschiffen, schickt das Duo aus Elon Musk und Deepak Ahuja kurz vor der Präsentation einen schriftlichen Lagebericht heraus. Das gibt mehr Zeit für das, was viele CEOs lieber so kurz wie möglich halten: Das Beantworten von Fragen. Weil Musk kein begnadeter Redner ist und aus dem Stegreif formuliert, wirken seine Darlegungen oft chaotisch. Aber sie sind dadurch authentisch, unberechenbar und somit interessant.