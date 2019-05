Raab-Firma Machtkampf um Brainpool: Der Spaß-Gucker gegen den Zuschauer-Mann

Weitere Verwerfungen folgten, als der Moderator dann vor einem Jahr die Anteile, die er an Brainpool hielt, just an Banijay verkaufte. Zusammen mit den Raab-Anteilen von 12,5 Prozent würden die Franzosen nun mit 62,5 Prozent über eine satte Mehrheit auf dem Firmengelände in Köln-Mülheim verfügen. Und dagegen wehrt sich Grabosch seit mehr als einem Jahr. Teils mit Erfolg: Das Kölner Landgericht untersagte Raab im August den Verkauf an Banijay mit der Begründung, er dürfe nichts tun, was Brainpool in Abhängigkeit zu einem Konkurrenzunternehmen bringen könnte und den Interessen eines der Gesellschafter zuwiderlaufe.



Banijay gelang es allerdings, Grabosch und seinen Kollegen Andreas Scheuermann als Geschäftsführer von Brainpool abzuberufen. Seit Januar führt Manager Wolter nun auch Brainpool – was nicht eben zur Lösung des Machtkamps beitragen dürfte, sagen Branchenkenner. Immerhin: Hinter den Kulissen wird offenbar verhandelt. Angeblich gebe es auch ein Interesse an einer Einigung. Ob das zu Ergebnissen führt, ist indes offen. Fest steht allein: Gibt es vorher keine Einigung, treffen sich die beiden Parteien am Mittwoch ab zehn Uhr vor dem 18. Zivilsenat des Kölner Oberlandesgerichts wieder.