Radikale Angriffsstrategie Wie ein chinesischer Zughersteller den Zugverkehr in Europa umkrempelt

Die Chinesen kommen daher wie gerufen. Die Westbahn will zunächst nun 17 Züge aus ihrer aktuellen Flotte verkaufen. Interessiert an den Secondhand-Zügen ist die Deutsche Bahn, die Ersatz für die ganz alten Intercity-Züge dringend nötig hat und derzeit als bevorzugter Partner über den Kauf verhandelt. Die Westbahn will die Züge in zwei Paketen losschlagen. Zunächst will sie noch in diesem Jahr neun Züge verkaufen, die zwei bis drei Jahre alt sind und bis zu 160 km/h schnell fahren. Der Verkauf etwa an die Deutsche Bahn gilt als sehr wahrscheinlich. Spekuliert wird, dass die Westbahn dann ihren Halbstundentakt opfern könnte, weil ihr zunächst Züge fehlen, um den Betrieb in der aktuellen Form aufrecht zu halten.