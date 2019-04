Radikale Angriffsstrategie Wie ein chinesischer Zughersteller den Zugverkehr in Europa umkrempelt

Das Projekt bleibt daher ehrgeizig, aber nicht unmöglich. Die Chinesen werden alles Mögliche in Bewegung setzen, um die eigenen Züge zugelassen zu bekommen und so einen Fuß in die Tür nach Europa zu setzen. CRRC hat in Wien bereits vor Jahren das Europa-Headquarter eröffnet. Die österreichische Politik dürfte daher sogar ein Interesse daran haben, dass CRRC im eigenen Land Fuß fasst. Das könnte den Deal beschleunigen. Ganz neu ist CRRC ohnehin nicht. In Tschechien läuft ein kleineres Projekt mit dem tschechischen Bahnbetreiber Leo Express.