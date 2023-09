Raffles at the Old War Office In London können Sie nun in Winston Churchills Büro übernachten – für 25.000 Euro

von Horst von Buttlar 27. September 2023

Ein Highlight ist die Haldane-Suite im Raffles at the OWO: Während des Zweiten Weltkriegs hatte Winston Churchill hier sein Büro. Bild: Presse Bild:

Mit dem „Raffles at the OWO“ eröffnet in London ein spektakuläres Hotel im einstigen Kriegsministerium – das nicht nur vom Preis so manches in den Schatten stellt.