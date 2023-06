Raidió Teilifís Éireann Jetzt hat auch die irische ARD ihren Gebühren-Skandal

Was ist passiert? Sechs Jahre lang hat der Sender dem Star-Moderator Tubridy mehr Geld überwiesen als offiziell angegeben. Tubridy verdiente ohnehin schon gut, 420.000 Euro im Jahr. Aber auf geheimnisvolle Weise kamen 345.000 Euro hinzu. RTÉ machte dies vergangene Woche öffentlich, nachdem externe Rechnungsprüfer auf Unregelmäßigkeiten in der Bilanz stießen. Seither nahm die Generaldirektorin des Senders ihren Hut. Insider befürchten, dass noch mehr unangenehme Details bekannt werden könnten. Journalisten des Senders gehen davon aus, dass die Affäre das Vertrauen in den Sender nachhaltig schwächen wird. Anders als in Deutschland wo ARD und ZDF konkurrieren, bespielt in Irland der öffentlich-rechtliche Sender RTÉ zwei Kanäle.