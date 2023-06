Ranking Das sind die größten Firmenpleiten in Deutschland

Das Ratinger Unternehmen xendis Versandlogistik GmbH meldete am 21. Oktober 2022 Insolvenz an. Das Logistikzentrum aus Essen bezeichnet sich auf seinem LinkedIn-Profil selbst als „einen der größten alternativen Postdienstleister in Deutschland“. Xendis hat vor allem Geschäftspost überbracht. Neben dem Hauptsortierzentrum in Essen gab es rund 40 weitere Depots in Nordrhein-Westfalen. Betroffen von der Pleite waren laut Creditreform rund 1000 Beschäftigte. Xendis ist der Nachfolger von Briefdienstleister Poscon, der ebenfalls pleite ging.