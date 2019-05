Adidas fragt die Käufer zum Beispiel nach einem Einkauf in einem der eigenen Läden oder im Onlineshop, ob die gewünschten Produkte verfügbar waren, wie sie den Service bewerten und wo sie sich noch Verbesserungen wünschen. Auch Kommentare, die Sportler etwa auf der Homepage oder in einem der Terminals in den Adidas-Läden hinterlassen, werden systematisch ausgewertet. Die Zufriedenheit der Kunden hat auch Konsequenzen für das Gehalt der Mitarbeiter: Bei einem Großteil der Belegschaft hat der Dax-Konzern den Jahresbonus an den „NPS“ gekoppelt.