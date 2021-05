Ranking für Verbraucher Unternehmen mit dem besten Service: Hier ist der Kunde noch König

Um den steigenden Anfragen in der Coronakrise gerecht zu werden, habe Miele 2020 allein in Deutschland 25 Servicetechniker zusätzlich eingestellt, so der Konzern. Auch die Besetzung an den Kundentelefonen sei aufgestockt worden. Insgesamt beschäftigt der Konzern allein im Hausgeräteservice für Deutschland etwa 640 Mitarbeiter. Zusätzlich verstärkt er sich durch externe Dienstleister, etwa für die telefonische Auftragsannahme. Die Mitarbeiter an den Kundentelefonen könnten aus dem Homeoffice arbeiten, sodass der Betrieb nahtlos gewährleistet sei, heißt es bei Miele. Die notwendigen Vorkehrungen dafür seien kurzfristig geschaffen worden.