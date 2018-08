Reaktion auf Chinas Engagement: Deutsche Wirtschaft will mehr in Afrika investieren

Der Afrika-Verein nannte einige Beispiele. So habe Volkswagen im Juni ein Montagewerk in der ruandischen Hauptstadt Kigali eröffnet. Strabag baue in Südafrika derzeit an der höchsten Brücke des Kontinents. Das deutsche Unternehmen Gauff Engineering und ein chinesischer Konzern arbeiteten in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo zusammen an der längsten Hängebrücke Afrikas.