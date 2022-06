Recht auf Schwangerschaftsabbruch in den USA Deutsche Firmen geraten in den Sog der Abtreibungsdebatte

Beispiel Tennessee, Heimat des VW-Werks in Chattanooga: Sollte der Supreme Court wie erwartet das bundesweite Recht auf Abtreibung kassieren, tritt dort automatisch ein Gesetz in Kraft, das die Prozedur in sämtlichen Fällen nicht nur verbieten, sondern zu einer Straftat erklären würde, also auch nach Vergewaltigungen oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Ähnlich sieht es in Alabama aus, Heimat des Mercedes-Werks in Tuscaloosa. Und in South Carolina, Heimat des BMW-Werks in Spartanburg, träte ein Verbot von Abbrüchen ab der sechsten Schwangerschaftswoche in Kraft – also zu einem Zeitpunkt, zu dem viele Frauen noch nicht wissen, dass sie schwanger sind. Auf die Frage, wie sie sich auf die drohende Situation vorbereiten, hatte keiner der drei Autobauer einen Kommentar.