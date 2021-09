Recup kooperiert mit Lieferando Essen zum Mitnehmen in Schüsseln zum Wiederverwenden

Er betrachte Recup als „neutralen Partner“, aber auch als „Partner auf Augenhöhe, weil: Wir müssen beide herausfinden, wie es funktioniert.“ Mit dem finnischen Essens-Lieferdienst Wolt, seit Sommer 2020 in Deutschland aktiv, teste Recup auch bereits eine Zusammenarbeit – „aber in anderem Umfang und weniger intensiv“, sagt Pachaly. „Das Projekt mit Lieferando ist deutlich größer.“ Auch Lieferando hatte bereits in kleinem Umfang eine Kooperation mit dem Recup-Wettbewerber Vytal aus Köln ausprobiert. Innerhalb des niederländischen Mutterkonzerns Just Eat Takeaway ist Lieferando in Deutschland einer der Vorreiter, was solch ein Projekt mit wiederverwendbarer Verpackung betrifft. Einzig die britische Unternehmung Just Eat startete vergangene Woche ein vergleichbares Projekt mit dem britischen Anbieter von Mehrwegverpackungen, Club Zero.