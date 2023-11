Reedereien „Aus den Verträgen ergibt sich nicht, was MSC vorhat“

Doch an Kritikern des Deals mangelt es nicht in der Hansestadt. Mit einem Finanzvorstand, so fürchten manche, hätte MSC den Einblick in die Bücher der Wettbewerber und so auch Wissen über deren Zulieferer und Preisabsprachen. Einige Tage nach der Verkündung des Einstiegs im September soll Cosco MSC gewarnt haben, auf die Daten der Chinesen zuzugreifen. MSC soll zugestimmt haben, das Unternehmen ist auf Cosc-Liegenschaften in China angewiesen. „Mit Hapag Lloyd gibt es diese Vereinbarungen nicht“, sagt ein Branchenkenner.