Reedereien schlagen Alarm Die Piraten sind zurück

Tatsächlich ist die deutsche Reederei erst in den vergangenen Wochen Opfer von Piratenattacken geworden. So gab es im Januar einen Angriff in Kolumbien: Als das Frachtschiff „Düsseldorf Express“ vor dem Hafen von Cartagena lag, näherte sich dort nachts ein Schlauchboot. Die Besatzung entdeckte es, verständigte die Küstenwache und versteckte sich im Schutzraum. Kurze Zeit später stürmte die kolumbianische Küstenwache das Schiff und nahm fünf Eindringlinge fest. Die Ermittler fanden später an Bord 21 Säcke mit Kokain im Wert von 60 Millionen Euro – anscheinend wollten die Eindringlinge die Drogen an Bord verstecken und später in Europa wieder von Bord holen.