Regionalverkehr: Teurer Vorbehalt

Damit nicht genug, bescheren die Konkurrenten der Bahn auch an anderer Stelle Ungemach. Den internen Unterlagen zufolge sieht sich die Infrastruktursparte des Staatskonzerns derzeit mehr als 40 Klagen vor Gericht ausgesetzt, in denen andere Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 60 Millionen Euro von der Bahn zurückverlangen. Begründung: Die Bahn stelle zu viel für die Nutzung des Schienennetzes und der Bahnhöfe in Rechnung. „EVU im Schienenpersonennahverkehr zahlen die Entgelte zunehmend unter dem Vorbehalt der späteren Rückforderung“, schreibt der Bahn-Vorstand in der Vorlage für den Aufsichtsrat.