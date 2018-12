Sicher, das Bahn-Management macht Fehler. Oft wird zu viel versprochen – und Kreativität im Kampf um Pünktlichkeit geht auch nach hinten los. Bei der Bahn wurden Investitionen aufgeschoben. Das aber ist ein Defizit der Politik, und im Straßenbau oder bei Internetinfrastruktur nicht anders. Wer mal in Mailand Metro gefahren ist oder versucht hat, von einer französischen Provinzstadt in die andere zu kommen, sieht die Bahn auf einmal doch nicht hinten in Europa.



Ihre Informationspolitik wirkt oft noch grotesk, aber sie bemühen sich immerhin. Und das Personal ist unendlich freundlicher als vor 20 Jahren.



Trotzdem ist Personal das Hauptproblem der Bahn. Sie hat schlicht zu wenig. Wer aber neue Leute anlocken will, muss sie besser bezahlen. Im Zweifel so gut, dass dank des marktgerechten Preises das Arbeitskräfteangebot steigt. Lokführer, Schaffner und Fahrdienstleiter sind keine Lufthansa-Piloten, sie werden immer noch eher bescheiden vergütet. Und wenn ihnen ihre Vorstände nicht mehr zahlen wollen, dann kann es Streiks geben. Ja, sie haben das Land lahmgelegt. Aber Homeoffice hat auch Vorteile. Und, Überraschung: Einen Tag später lief es wieder.