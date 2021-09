Keine Frage, die Sender beschäftigen auch viele qualifizierte Kollegen, die gute Programme machen. Und doch drängt sich der Eindruck auf: Hier übt sich ein mit weiter steigenden Gebühren gepäppelter Apparat in Arroganz, verliert Überblick und Kontrolle, weil er überall unterwegs ist. Neosender, Jugendkanäle, Spartenprogramme, Apps, Blogs und Podcasts – sie wuchern in immer mehr Felder, die auch von Privaten zu bedienen wären. Die qualifiziert zu füllen scheint unmöglich. Wenn Abo-Blätter danebengreifen, können Leser kündigen. Wehe aber denen, die das beim Rundfunk versuchen. Sie erleben die Metamorphose des Beitragsservice zur alten GEZ, die schon in der ersten Mahnung mit Gehaltspfändung droht.



