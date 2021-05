Reiseanbieter TUI setzt nach Milliardenverlust auf Öffnung im Sommer

Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie könnten dazu führen, dass Reisebeschränkungen wie Quarantänepflichten in den kommenden Monaten gelockert werden. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres machte der schwer von der Coronakrise getroffene Konzern einen bereinigten Betriebsverlust von 1,3 Milliarden Euro nach einem Fehlbetrag von knapp 800 Millionen im Vorjahr. Die Pandemie hatte das Reisegeschäft erst zum Ende des Vergleichszeitraum von Oktober bis März 2020 getroffen. Der Umsatz betrug vor Jahresfrist 6,6 Milliarden Euro - jetzt nur noch 716 Millionen Euro.



