Reisebranche Starker Rückgang bei Kreuzfahrt-Passagieren

Bei viele Menschen in Europa war der Urlaub auf hoher See lange besonders beliebt. Doch die Coronapandemie hat die Kreuzfahrtbranche schwer getroffen. Zwar stiegen die Umsätze zuletzt wieder, doch der Kreuzfahrten-Boom wurde erheblich ausgebremst. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, machten 2021 1,3 Millionen Passagiere Urlaub auf einer Hochseekreuzfahrt. Das sind 82 Prozent weniger als vor der Pandemie. 2019 hatte die Kreuzfahrt-Branche mit 7,4 Millionen Passagieren einen historischen Rekord erlebt.