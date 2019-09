Reisebüroverband-Vorsitzende: Diese Frau warnte schon lange vor Thomas Cook – und beruhigt heute Condor-Kunden

WirtschaftsWoche: Frau Linnhoff, welche Rolle spielt Condor in der deutschen Reisebranche?

Marija Linnhoff: Condor ist systemrelevant. Deshalb ist der Überbrückungskredit der Bundesregierung genau die richtige Entscheidung. Es gibt sehr viele Reiseveranstalter auf dem deutschen Markt, die mit Condor verbandelt sind, zum Beispiel Anbieter von Kreuzfahrten. Da bringt Condor die Leute zum Abreisehafen. Fielen diese Flüge weg, wäre das ein immenser Schaden. Insgesamt verkauft Condor 40 Prozent seiner verfügbaren Plätze an externe Anbieter. Nicht umsonst hat die Branche an die Bundesregierung appelliert, dem Unternehmen zu helfen.