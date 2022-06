Reisekollaps an Pfingsten Das aktuelle Flugchaos kam mit Ankündigung und hat fünf Gründe

In Deutschland hingegen hielten sich alle Beteiligten dagegen mit gegenseitigen Vorwürfen auffällig zurück. Aus gutem Grund: „Im Nachhinein ist klar: Von den Flughäfen über die Abfertigungsdienstleister und die Behörden bis zu den Passagieren hat jeder seinen Teil dazu beigetragen“, so ein Manager der Branche. Dazu hängt jeder in der Wertschöpfungskette Flug vom anderen ab und wenn einer überlastet ist, hängt der ganze Prozess. Doch weil die Coronakrise alle Beteiligten finanziell geschwächt hat, wollte keiner in Reserven investieren. „Darum kann anders als noch 2019 keiner mehr die Defizite der anderen in der Kette ausgleichen und das System kommt früher an seine Grenzen“, so ein Manager der Branche.